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Kayseri merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli adliyede

14.12.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurdukları firmalar üzerinden kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Kayseri ve Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli adliyede

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, 12 Aralık'ta Kayseri ve Adana'da 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 zanlının işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye gönderildi.

Zanlılar, kurdukları medikal firmalar üzerinden irtibata geçtikleri kişilere ticari faaliyet kapsamında para kazanma ve yüksek kar vaadinde bulundukları, cüzi miktarda para ödeyip güvenlerini kazandıkları kişilerden daha sonra yüklü miktarda para aldıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kayseri medikal

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