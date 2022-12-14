Kayseri merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli adliyede

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, 12 Aralık'ta Kayseri ve Adana'da 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 zanlının işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye gönderildi.
Zanlılar, kurdukları medikal firmalar üzerinden irtibata geçtikleri kişilere ticari faaliyet kapsamında para kazanma ve yüksek kar vaadinde bulundukları, cüzi miktarda para ödeyip güvenlerini kazandıkları kişilerden daha sonra yüklü miktarda para aldıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.