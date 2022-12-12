YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kayseri merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

12.12.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurdukları firmalar üzerinden kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli, Kayseri ve Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kurdukları medikal firmalar üzerinden irtibata geçtikleri kişilere, ticari faaliyet kapsamında para kazanma ve yüksek kar vaadinde bulunan, cüzi miktarda para ödeyip güvenlerini kazandıkları kişilere, yüklü miktarda aldıkları paraları ödemeyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri ve Adana'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çek, senet, banka dekontu, kaşe, sözleşme evrakı ve dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilisede kaçak kazı yapanlara suçüstüKilisede kaçak kazı yapanlara suçüstü
Antalya'da kayıp kişinin cesedi barajda bulunduAntalya'da kayıp kişinin cesedi barajda bulundu
Adana'da yol kenarında erkek cesedi bulunduAdana'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Kayseri nitelikli dolandırıcılık

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Aralık Pazartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:39
Öğle
12:37
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:47
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Hayatında hiç geğirmedi! Sırf bunun için boynuna botoks yaptırdı

Hayatında hiç geğirmedi! Sırf bunun için boynuna botoks yaptırdı

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.