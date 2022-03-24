YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri merkezli "silahlı organize suç örgütü" operasyonunda 25 şüpheli adliyede

Kayseri merkezli "silahlı organize suç örgütü" operasyonunda 25 şüpheli adliyede

24.03.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri merkezli "silahlı organize suç örgütü" operasyonunda 25 şüpheli adliyede

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen "silahlı organize suç örgütüne" yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 25'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi koordinesinde, Kayseri, İstanbul, Yozgat ve Van'da gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 8'i serbest bırakıldı, hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 25 zanlı adliyeye sevk edildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kayseri, İstanbul, Yozgat ve Van'da 21 Mart'ta çıkar amaçlı suç örgütü kurma, hırsızlık, fuhuş, yaralama, kullanmak ve satmak için uyuşturucu madde bulundurma, silahla tehdit, öldürmeye teşebbüs, gasp, zorla senet imzalatma ve alıkoyma suçlarından 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyorSebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor
Karabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyorKarabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyor
Kırıkkale'de eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildiKırıkkale'de eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Mart Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:29
Öğle
12:49
İkindi
16:17
Akşam
19:00
Yatsı
20:17

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Mart Perşembe

Hale Eczanesi
Kocasinan
Karacalar Eczanesi
Kocasinan
Neşe Eczanesi
Melikgazi
Uludağ Eczanesi
Melikgazi
Yenişehir Eczanesi
Kocasinan
Cem Eczanesi
Kocasinan
Eroğlu Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.