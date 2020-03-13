Kayseri OSB, 18 Mart’ta düzenlenecek konferansı iptal etti

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (KOSB) tarafından 18 Mart Çarşamba günü düzenlenecek olan ‘105. Yılında Çanakkale Ruhu Konferansı’ ve ‘Bir Destandır Çanakkale Resim Sergisi’ programları korona virüs nedeniyle alınan tedbirler gerekçesi ile iptal edildi.

KOSB tarafından programların iptaline ilişkin yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Korona virüs salgını kapsamında dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilgili makamlarca koruma ve kontrol kapsamında çeşitli önlemlerin alındığı seminer, konferans, çalıştay, sempozyum, forum, ödül töreni, spor müsabakası ve yarışma gibi sosyal etkinliklerin ertelendiği ya da iptal olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’ni programları çerçevesinde, ‘105. Yılında Çanakkale Ruhu Konferansı’ ve ‘Bir Destandır Çanakkale Resim Sergisi’ programımız yukarıda belirtilen nedenden dolayı iptal edilmiştir.”

