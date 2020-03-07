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Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı finale yükseldi

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.03.2020 08:36 | Son Güncelleme

Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı Play-Off’ta adına finale yazdırdı.Türkiye Voleybol Bayanlar 2.Ligini lider olarak tamamlayarak adını Play-Off grubuna yazdırmayı başaran Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı Play-Off grubunda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 7 puanla lider tamamlayarak finale yükseldi.

Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı finale yükseldi

Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı Play-Off’ta adına finale yazdırdı.
Türkiye Voleybol Bayanlar 2.Ligini lider olarak tamamlayarak adını Play-Off grubuna yazdırmayı başaran Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı Play-Off grubunda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 7 puanla lider tamamlayarak finale yükseldi. 4-6 Mart tarihlerinde Denizli’de oynanan yarı final maçlarında iyi bir performans sergileyerek adını finale yazdıran OSB Teknik Koleji finaldeki rakibini bekliyor.
Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı 11-13 Mart 2020 tarihlerinde final müsabakalarını Isparta’da oynanacak.

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Kocasinan
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Kocasinan
Tekinsoy Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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