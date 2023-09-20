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Kayseri Şehir Hastanesi’nde ilk: Ağrı pili uygulaması yapıldı

20.09.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Şehir Hastanesi’nde ilk kez uygulanan Ağrı Pili Uygulaması ile şiddetli ağrıları bulunan hasta tedavi edilerek ağrılarından kurtuldu.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde ilk: Ağrı pili uygulaması yapıldı

2 kez belinden ameliyat olan ve ağrılarından kurtulamayan hasta, Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Hastaya Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ümit Zeydoğlu tarafından hastanede ilk olarak Ağrı Pili Uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda hasta ağrılarından kurtuldu.

Uygulama hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ümit Zeydoğlu, “Ağrı pili uygulamasını kliniğimizde ilk defa uyguladık. Hastamızın iki defa spinal başarısız bel cerrahisi geçirmiş bir hasta. Hastaya uyguladığımız pil sayesinde şuanda ağrılarının tamamına yakın bir şekilde kurtuldu. Çok memnun olduğunu kendisi ifade ediyor. Kronik ağrısı olan hastaların kliniğimize başvurmalarını tavsiye ediyorum. Spinal cerrahi geçirmiş hastaların ağrıları geçmediği takdirde onları gerekli testlerden ve muayenelerden geçirdikten sonra eğer uygunlarsa onlara ağrı pilini uygulamayı düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

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