YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Şehir Hastanesi’nde kimsesiz hastalara taşıma hizmeti

Kayseri Şehir Hastanesi’nde kimsesiz hastalara taşıma hizmeti

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.06.2020 16:50 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün kentte görülmeye başlamasıyla birlikte, Kayseri Şehir Hastanesi’nde yürütülen sağlık hizmetlerinin yanında, personel ve hastaların ulaşım ihtiyaçları da karşılanıyor.Kayseri Şehir Hastanesinde bulunan hastalardan kimsesiz, bakıma muhtaç, ihtiyacı olanların hastane ambulans ve hizmet araçlarıyla evlerine ve kaldıkları yerlere ulaşımları sağlanarak, hasta memnuniyeti artırıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde kimsesiz hastalara taşıma hizmeti

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün kentte görülmeye başlamasıyla birlikte, Kayseri Şehir Hastanesi’nde yürütülen sağlık hizmetlerinin yanında, personel ve hastaların ulaşım ihtiyaçları da karşılanıyor.
Kayseri Şehir Hastanesinde bulunan hastalardan kimsesiz, bakıma muhtaç, ihtiyacı olanların hastane ambulans ve hizmet araçlarıyla evlerine ve kaldıkları yerlere ulaşımları sağlanarak, hasta memnuniyeti artırıldı. Bu süreçte, hastanede sunulan taşıma hizmetleriyle hiçbir personelin ve hastanın mağduriyetine sebebiyet verilmedi. Konuyla iligili bir açıklama yapan, Kayseri Şehir Hastanesi Destek Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yavuz Bekdemir; "112 ve evde sağlık hizmetleri kapsamında hastanemize getirilen hastalarımıza özellikle bu pandemi sürecinde, evlerine veya kaldıkları yerlere dönmeleri konusunda yardımcı oluyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde, hastanemize gelen hastalar geri dönüşleri konusunda ailelerinden gerekli yardımları alamayınca biz devreye girdik. Bu noktada İl Sağlık Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler ve başhekimimizin kararları doğrultusunda, tedavileri hastanemizde tamamlanmış, fakat yanında kimsesi olmayan, pandemi sürecinden dolayı ailesi evinde izole olduğu için dışarıya çıkamayan, hastalarımızın hastanemiz ambulanslarıyla evlerine naklini sağlıyoruz. Şuanki hastamızın da ailesi covid-19 virüsü nedeniyle evlerinde 14 günlük izolasyon sürelerini tamamlıyorlar. Bundan dolayı da hastalarını almaya gelemediler. O nedenle bizde hastamızı evine götürerek, ailesine kavuşmasına vesile oluyoruz. Bu konuda hastalarımızdan çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Bu noktada desteklerini bizden esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüze ve Başhekimimize teşekkür ederim" dedi.
Hasta Nebibe Kaplan (40) ise; "Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimine, çalışanlarına hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Şuanda tedavi sürecim bitti, bütün ailem evde izolasyon sürecini tamamlamak zorunda olduğu için beni almaya gelemiyorlar. Bu nedenle Kayseri Şehir Hastanesi yönetimi evime gitmemi de sağlıyorlar, sağ olsunlar var olsunlar" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:16
Sabah
05:06
Öğle
12:42
İkindi
16:37
Akşam
20:09
Yatsı
21:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gökkent Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Aydın Kalkan: “Üniversiteler yeni mezunlardan Şubat 2021’e kadar diploma istemeyecek”

Aydın Kalkan: “Üniversiteler yeni mezunlardan Şubat 2021’e kadar diploma istemeyecek”

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

KESOB Başkanı Ahmet Övüç hastaneye kaldırıldı

KESOB Başkanı Ahmet Övüç hastaneye kaldırıldı

Talas’ta 9 yeni işyeri daha ruhsat aldı

Talas’ta 9 yeni işyeri daha ruhsat aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.