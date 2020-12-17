Kayseri şehitleri terör saldırısının 4. yılında anılıyor

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve akademik personel, Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 askeri andı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla saldırının düzenlendiği Talas Bulvarı'ndaki otobüs durağına gelen Çalış ve beraberindeki akademisyenler, şehitlerin isminin yazılı olduğu durağa karanfil bıraktı.

Daha sonra burada bir açıklama yapan Çalış, şehitlerin kanının yerde kalmadığını söyledi.

Türkiye'yi bölmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Çalış, "Bundan 4 yıl önce hain bir saldırı sonucunda 15 kahramanımız şehit, 54 askerimiz de gazi oldu. Onlara minnettarız. Onların canı ve kanı bu vatanın birer tapusudur, birer mührüdür. İç ve dış düşmanlarımız, hainler şunu iyi bilsin ki bu vatanın her bir evladı birer askerdir, birer şehit adayıdır. Hiç kimsenin cüreti bu vatanı bölmeye cesaret edemez." diye konuştu.

