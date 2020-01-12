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  4. Kayseri Şeker’e olan güven her geçen gün artıyor

Kayseri Şeker’e olan güven her geçen gün artıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.01.2020 09:37 | Son Güncelleme

Kayseri Şeker’in son yıllarda yakaladığı başarı grafiği ve sektördeki hacminin giderek büyümesi, ülke içi ve dışındaki firmaların olduğu kadar, Ülke’deki köklü bankaların da dikkatini çekmeye başladı.

Kayseri Şeker’e olan güven her geçen gün artıyor

Kayseri Şeker’in son yıllarda yakaladığı başarı grafiği ve sektördeki hacminin giderek büyümesi, ülke içi ve dışındaki firmaların olduğu kadar, Ülke’deki köklü bankaların da dikkatini çekmeye başladı. İlk olarak Finansbank Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu ve beraberindeki heyet, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek, Kayseri Şeker’in bölge ve Ülke ekonomisine katkıları nedeniyle teşekkürlerini ilettiler. Başkan Akay ise Kayseri Şeker’in her geçen gün, daha emin adımlar ile kendisini geleceğe hazırladığını ifade ederek, şirketin büyüyen ekonomisinin, Kayseri Şeker’in iç ve dış pazardaki aktif rolü ve sektöre rehberlik etme anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıktığını kaydetti.
Vakıfbank’tan Başkan Akay’a üst düzey ziyaret.
Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, Kobi Bankacılığı Başkanı Tevfik Erpek, Tarım Bankacılığı Pazarlama ve Satış Koordinasyon Müdürü Yıldıray Çınar ile Orta Anadolu Bölge Müdürü Cihad Akyol, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Çelebi, Kayseri Şeker’in son yıllardaki başarısından ve İç Anadolu tarımı ile şeker sektörüne sağladığı büyük katkılardan dolayı Başkan Akay’ı tebrik etti. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ise Vakıfbank’ın çok köklü ve başarılı bir banka olduğunu ifade ederek, yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Denizbank heyeti Kayseri Şeker’de
Günün diğer ziyaretçileri ise Denizbank’tan oldu. Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör, Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin ve Tarım Bankacılığı Bölge Satış Müdürü Özgür İnan, Başkan Akay’la makamında bir araya gelerek, tarım, üretim ve Kayseri Şeker hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Genel Müdür Osman Canıtez’in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, Kayseri Şeker’in güçlenen kurumsal yapısı ile birlikte sektörde çok önemli bir noktaya geldiğini ifade etti. Başkan Akay ise Kayseri Şeker’in sektöre rehberlik edici çok önemli projelere imza attığını kaydederek, üreticinin güçlü olması ve onlara layık olduğu değerin verilmesi için var güçleriyle mücadele ettiklerini ifade etti.

Kayseri Şeker’e olan güven her geçen gün artıyor

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