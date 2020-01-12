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  4. Kayseri Süper Amatör Küme 15.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme 15.Hafta

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.01.2020 09:37 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Esen Makina Belsinspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibi Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.Stat: Argıncık Stadı 1Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, Furkan Ulu xx, Turan Çelik xxEsen Makina Belsinspor: Ali Özkan xx, Furkan Hançer x, (Dk.15 Uğur Özdemir xx), Tarık Türker Mutlu xx, Vedat Daşçı xx, Hasan Yazgan xxx, Harun Çetin xx, Şenol Büyükçekiç xx, (Dk.75 Mükremin Bayrak x), Mücahit Baykaldı xx, Mehmet Yaman x, (Dk.55 Aydemir Yavuz x), Ömer Gün xx, Rafet Kayapınar xxKayseri Gençlerbirliği: Harun Bayram x, Bahtiyar Ekici x (Dk.90 Batuhan Alen x), Fazıl Burak Peker xx, Umut Tunç xx, Aziz Çağlar Şahin xx, Hasan Pamuk x, (Dk.86 Samed Aydın x), Mustafa Atsız x, Abdullah Büyükelbaşı x, Erman Deveci x, Nufil Mustafa x, Cihan Oğuzman xx, (Dk.75 Hacı Mert Cingöz x)Goller.

Kayseri Süper Amatör Küme 15.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Esen Makina Belsinspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibi Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Stat: Argıncık Stadı 1
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, Furkan Ulu xx, Turan Çelik xx
Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan xx, Furkan Hançer x, (Dk.15 Uğur Özdemir xx), Tarık Türker Mutlu xx, Vedat Daşçı xx, Hasan Yazgan xxx, Harun Çetin xx, Şenol Büyükçekiç xx, (Dk.75 Mükremin Bayrak x), Mücahit Baykaldı xx, Mehmet Yaman x, (Dk.55 Aydemir Yavuz x), Ömer Gün xx, Rafet Kayapınar xx
Kayseri Gençlerbirliği: Harun Bayram x, Bahtiyar Ekici x (Dk.90 Batuhan Alen x), Fazıl Burak Peker xx, Umut Tunç xx, Aziz Çağlar Şahin xx, Hasan Pamuk x, (Dk.86 Samed Aydın x), Mustafa Atsız x, Abdullah Büyükelbaşı x, Erman Deveci x, Nufil Mustafa x, Cihan Oğuzman xx, (Dk.75 Hacı Mert Cingöz x)
Goller. Dk.90 ve 90+4 Hasan Yazgan (Esen Makina Belsinspor), Dk.65 Cihan Oğuzman (Kayseri Gençlerbirliği)

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Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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