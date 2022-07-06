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Kayseri Ticaret Borsası

06.07.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 181,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,506,51ArpaKg6,06,01
Kabak çekirdeği (yerli)Kg45,0060,00SucukKg141,50181,50Pastırma (takım)Kg242,00277,50

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