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Kayseri Ticaret Borsasında başkanlığa Bağlamış yeniden seçildi

01.10.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Ticaret Borsasında başkanlığa Bağlamış yeniden seçildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasının (KTB) olağan genel kurulda Recep Bağlamış, yeniden başkanlığa seçildi.

Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Borsa üyeleri, kurum binasında gerçekleştirilen genel kurulda sandık başına gitti.

Seçimlerde 7 sandıkta 45 meslek komite üyesi ile 19 meclis üyesinin seçimi yapıldı.

Kullanılan 710 oyun 610'unu alan Bağlamış, yeniden başkanlığa seçildi.

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