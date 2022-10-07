Kayseri Ticaret Odasında yeni yönetim listesi seçimle belirlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odasının (KTO) meclis divanı, yönetim kurulu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) genel kurul delegeleri yapılan seçimle belirlendi.

Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda yapılan seçim, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'un oy kullanmasıyla başladı.

Seçim sonuçlarına göre, meclis başkanlığına Cengiz Hakan Arslan, meclis başkan yardımcılıklarına Mahmut Kabak, Ahmet Şapçı ve meclis katip üyeliğine Selcen Erişen seçildi.

KTO yönetim kurulu üyeliğine de Erol Sırıklı, Mehmet Ali Yörük, Latif Başkal, Mustafa Okutan, Hüseyin Mercan, Şevket Uyar, Mehmet Gülsoy, Hacı Bekir Kuzucu, Ahmet Emre Sönmez ve Hasan Köksal getirildi.

TOBB genel kurul delegeleri ise Rifat Hisarcıklıoğlu, Adnan İncetoprak, Ahmet Akçakaya, Ahmet Kirazoğlu, Ali Doğan, Hacı Çevikel, Ahmet Soysal, Kürşad Türkoğlu, Bülent Ünlüsavuran, Alper Tuna Elmacı, Muammer Topsakal, Mustafa Aydın, Mehmet Gülsoy, Selim Kadir Sepici, Mehmet Yağanlı, Necati Selçuk Şahin ve Ahmet Akşar'dan oluştu.



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