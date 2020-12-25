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Kayseri TOHM sporcusu İtalya biletini aldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.12.2020 14:03 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen Salon Atletizm Rekor denemesi Yarışları’nda mücadele eden Kayseri TOHM Atleti Atila Göktuğ Taşdelen, yüksek atlamada elde ettiği 2,06’lık derece ile Avrupa yıldızlar barajını aşarak 13-14 Ağustos tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek olan Avrupa Yıldızlar atletizm Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.Salon Atletizm rekor deneme yarışmaları İstanbul’da yapıldı.

Kayseri TOHM sporcusu İtalya biletini aldı

İstanbul’da düzenlenen Salon Atletizm Rekor denemesi Yarışları’nda mücadele eden Kayseri TOHM Atleti Atila Göktuğ Taşdelen, yüksek atlamada elde ettiği 2,06’lık derece ile Avrupa yıldızlar barajını aşarak 13-14 Ağustos tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek olan Avrupa Yıldızlar atletizm Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.
Salon Atletizm rekor deneme yarışmaları İstanbul’da yapıldı. Yıl içinde en iyi dereceleri yapan atletlerin katıldığı yarışmada yüksek atlama kategorisinde mücadele eden Kayseri TOHM Sporcusu Atila Göktuğ Taşdelen, 2.03 olan Avrupa barajını 2.06 atlayarak geçmeyi başardı. Bu başarı ile birlikte Kayserili sporcu 13-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti. Başarısı ile dikkat çeken Atila Göktuğ Taşdelen, İtalya’da yapılacak şampiyonada madalya alarak Türk bayrağını göndere çektirmek istediğini söyledi.
Genç sporcunun bir diğer hedefi ise yıldızlarda 2.12 olan Türkiye yüksek atlama rekorunu kırmak.

Kayseri TOHM sporcusu İtalya biletini aldı

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