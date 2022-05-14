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Kayseri, Türkiye Kupası final maçı için İstanbul'a çıkarma yapacak

14.05.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri, Türkiye Kupası final maçı için İstanbul'a çıkarma yapacak

KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'a statta destek vermek isteyen taraftarlar, otobüslerle İstanbul'a götürülecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor'a destek amaçlı, final maçına gitmek isteyen taraftarlar için toplantı düzenleyerek kampanya başlattı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da katıldığı toplantıda, taraftarlar için ilk aşamada 100 otobüs tahsis edilmesi, gelecek talebe göre sayının artırılması kararlaştırıldı.

Büyükkılıç, tek yürek olduklarını ve kupayı Kayseri'ye getireceklerini belirtti.

Tarihi final için taraftarları maça davet eden Büyükkılıç, "Yaptığımız çalışmalar sonrası ilk etapta, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin organizasyonu ile Kayserispor'un kıymetli başkanı ve değerli başkanlarımızla hep beraber 100 otobüs ayarladık. Bundan sonraki süreçte hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz. İnşallah bu otobüs sayısını artıracağız. Taraftarlarımızın takımına sahip çıkmasını bekliyor, 'Haydi Kayseri, İstanbul’da maça' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Gözbaşı da toplantıya katılıp desteklerini açıklayan herkese teşekkür ederek, "Hadi Kayseri, tek yürek olalım, bu kupayı alalım. Bu kampanyaya katılmak isteyen bütün firmalara çağrıda bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Çarşıbaşı ve Kayseri Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş katıldı.

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivaspor arasındaki final mücadelesi 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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