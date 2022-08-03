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Kayseri Valisi Çiçek, yamaç paraşütüyle atlayış yaptı

03.08.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Valisi Çiçek, yamaç paraşütüyle atlayış yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ali Dağı'nda yamaç paraşütüyle tandem atlayış gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çiçek, Talas ilçesinde 1800 metre yüksekliğe sahip Ali Dağı paraşüt atlama alanında incelemelerde bulundu.

Çiçek, yetkililerden yamaç paraşütü hakkında bilgi aldıktan sonra Kayseri Erciyes Havacılık ve Dağcılık Kulübü Başkanı ve eğitmen Okan Yıkılmaz eşliğinde tandem atlayış yaptı.

İlk kez yamaç paraşütüyle atlayış yapacağı için heyecanlı olduğunu belirten Çiçek, "Kayserililer böyle bir spora sahip oldukları için çok şanslılar. Kayseri'nin zenginliklerinin, sadece yer altında ve üstünde değil gökyüzünde de olduğunu görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Yönetim Kurulu toplantısına da katılan Çiçek, toplantının ardından Güpgüpoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi'ni gezdi.

Büyükbürüngüz Mahallesi'ni ziyaret eden Çiçek, Danişali Camisi, Vekse köyünde bulunan Columbarium, Subaşı (Üsgübü) köyünde bulunan Selçuklu Mezarlığını ve Beşaret Oyma Kilisesi'nde de incelemelerde bulundu.

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Kayseri paraşüt tandem

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