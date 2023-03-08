YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentteki depremlere ilişkin açıklama yaptı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentteki depremlere ilişkin açıklama yaptı

08.03.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'de peş peşe yaşanan 3 depremin ardından kent genelinde can ve mal kaybı olmadığını söyledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentteki depremlere ilişkin açıklama yaptı

AFAD'ın Kayseri'deki kriz ve yönetim merkezinde düzenlenen basın toplantısında Çiçek, İncesu ve Hacılar ilçelerinde 4.7, 4.4 ve 4.3 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medyada Kayseri'de yeni bir deprem olacak algısı oluşturulmaya çalışıldığını, bu paylaşımı yapanlar hakkında işlem başlattıklarını belirtti.

Bilimsel verilere göre hareket etmek ve devletin verilerine, bilgilerine inanmak gerektiğini dile getiren Çiçek, "Aslında bu depremler üniversite hocalarından aldığım bilimsel verilerle söylüyorum, enerjisinin azaldığı, olumsuz olarak değerlendirilmeyen, daha büyük olabilecek depremlerin önüne geçen, enerji boşalmasını sağlayan depremlerdir. Biz deprem olan bu bölgelerde 5.5 üzerinde bir deprem beklemiyoruz. Özellikle bu konuda uzman kişilerin bize verdiği veriler bu yönde." dedi.

Sosyal medyada depremle ilgili art niyetli paylaşımlara fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada çok büyük deprem olacak gibi halkı paniğe sürükleyecek paylaşımlar görüyorum. Kesinlikle devletimizin verdiği bilgiler dışındaki hiçbir bilgi doğru değil ve hepsi yalandır. Kayseri'de bahsettiğim bölge kırıklı fay hattı olan, bizim olası olarak değerlendirdiğimiz 5,5 üzerine hiç çıkmasını beklemediğimiz depremler. Bu konuda bir kere emin olalım. Tabii ki ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. Bu görüntüleri gören insanların duygusal olarak refleks vermesini anlıyorum. Art niyetli, korku ve panik ortamı oluşturmak için yapılan paylaşımların hepsi takibimizde. Buna fırsat veremeyeceğiz. Emniyetimiz gerekli işlemi yapacak. Böyle bir haksızlığı hem çocuklarımıza hem halkımıza yaşatamayız."

"KAYSERİ'DE 660 AĞIR HASARLI BİNA VAR"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'de oluşan hasar hakkında da bilgi veren Vali Çiçek, kent genelinde 660 ağır hasarlı yapının tespitinin yapıldığını ifade etti.

Bu yapıların 400'ü konut, 80'inin ahır olmak üzere Sarız ilçesinde bulunduğunu anlatan Çiçek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar bina hasar tespiti için 11 bin 618 başvuru yapıldı. Bunların yüzde 57'sinde tespit yapıldı. 660 ağır hasarlı 62 orta hasarlı 3 bin 200 de hasarsız yapı var. Kalan binalarında bir hafta içerisinde kontrolleri yapılacak. Bizi şu an paniğe sevk edilecek bir durum yok. Biz deprem öncesi de okullarımızın tamamı kontrol ettirmiştik. Hatta 3 okulu boşaltmıştık. Dolayısıyla biz bütün okullar için deprem analizi yaptırıyorduk ve bunun neticesinde kararlar almıştık."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri’nin ‘Şoför Nebahati’Kayseri’nin ‘Şoför Nebahati’
Erzurum’da art arda depremler korkuttuErzurum’da art arda depremler korkuttu
Ormanlık alandaki arı kovanları kül olduOrmanlık alandaki arı kovanları kül oldu
Anahtar Kelimeler:
deprem Kayseri basın açıklaması

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Mart Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
12:54
İkindi
16:09
Akşam
18:44
Yatsı
20:00
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.