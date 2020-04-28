Kayseri'ye özgü lezzet sucuk içi, iftar sofralarının vazgeçilmezi

Kayseri'de yaklaşık 100 yıldır üretilen sucuk içi, Ramazan ayında sadece Kayseri ve ilçelerinde iftar sofralarından tüketilen özel bir lezzet. Geçmiş yıllarda 'irişkik' adıyla yapılan sucuk içi, büyükbaş hayvanın kaburga etinden çekilen kıymanın baharatla buluşmasının ardından kavrularak sofralara gelen ara sıcak yemeği. Kayseri'de ramazan pidesi kadar öneme sahip olan sucuk içi, Kayseri Pastırmacılar ve Sucukçular Çarşısı'ndaki tezgahta yerini aldı.

'EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ KABURGA ETİNDEN YAPILMASIDIR'

Kentte 30 yıldır pastırma ve sucuk satışı yapan Mustafa Tokluman, sucuk içinin özel bir baharat karışımından yapıldığını belirterek, "Sucuk içi büyükbaş hayvanın kaburga bölgesindeki etle beraber yapılır. Makineden sucuk gibi çok ince çekilmez. İki çekimlik yapılır. En büyük özelliği kaburga etinden ve kendi yağıyla beraber yapılır. Özel bir baharat karışımı vardır. Sucuğa bakılarak kısmen yağlıdır ve sarımsağı fazladır. Kayserililer de baharatı çok sever. Sucuğun da acısını çok severler. Bir gelenek olduğu için sucuk içi kısmen acı yapılır ve kısmen de yağlı olduğu için iftarlarda sofralara sunulur. Aynı zamanda çok da sevilerek yenilir. En büyük özelliklerinden birisi de yağlı ve biraz acılı olmasıdır" dedi.