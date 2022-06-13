Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta KOBİ'lere kredi desteği verilecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile KOBİ'lere 3,5 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacağını bildirdi.

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında ORAN binasında gerçekleştirilen toplantıya, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yozgat Valisi Ziya Polat, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci katıldı.

Vali Çiçek, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ORAN ile güzel ve sürdürülebilir projelerin yapıldığını ve istihdam sağlanıp, katma değer oluşturulduğunu söyledi.

ORAN tarafından İmalat Sanayi Finansman Destek Programı'nın ilan edildiğini hatırlatan Çiçek, bu programı önemsediklerini ifade etti.

Programın KOBİ'lere sunacağı imkanlardan bahseden Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu programla 25 milyon lira kar payı ajansımız tarafından üstlenilecek. Sektörüne göre KOBİ'lere 3,5 milyon liraya kadar kredi çekme imkanı sağlanacak. Bu program ile 3 ilimizde, 100 milyon liranın üzerinde bir yatırımın, imalat sanayisinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Üç ilimizde de bilgilendirme toplantıları yakın zamanda yapılacak. Bugünkü toplantımızda KOBİ'lerimiz için bir başka programın ilan konusunu görüşeceğiz. İnşallah 2 ay içerisinde imalat sanayisi teknik destek programını da imalat sanayisi için ilan etmiş olacağız. Ayrıca 3 ilimizde de 3 aydır devam eden proje teklif çağrılarını görüşeceğiz. Kayseri, Sivas ve Yozgat, tarihi ve kültürel değerleri açısından birbirinden değerli hazinelere sahip. Bu tarihi ve kültürel eserlerimizin ortaya çıkarılması ve tanıtımıyla ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz."

Vali Çiçek, Soğanlı Vadisi, Koramaz Vadisi, Sarıkaya Roma Hamamı, Kazankaya Kanyonu, Sivas müzeleri gibi birçok turizm değerinin tanıtımı için yapılacak çalışmaların değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

