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Kayseri’de 1 ayda 424 aranan şahıs yakalandı

06.09.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de polis ekipleri tarafından Ağustos ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, 424 aranan şahıs yakalandı.

Kayseri’de 1 ayda 424 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte güveni sağlamak için 01-31 Ağustos tarihleri arasında çalışma yaptı. Ekipler tarafından 1 ay içerisinde yapılan çalışmalarda, 4 kasten öldürmeye teşebbüs, 1 kasten yaralama olaylarının şüphelisi olarak 22 şahıs yakalanırken, fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 127 hırsızlık olayıyla ilgili 154 şahıs yakalandı. Çalışmalarda, çalıntı olarak aranan 11 oto ile 22 motosikleti bulunurken, 41 şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından kayıp olarak aranan 84 kişi de çalışmalar sonucunda bulundu.

Öte yandan ekipler aranması bulunan 424 şahsı yakalarken, 16 dolandırıcılık olayının şüphelisi 10 şahıs da yakalandı.

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