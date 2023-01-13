Kayseri'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 4 sanığın yargılanmasına başlandı

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık Ö.A.G, tutuksuz sanıklar O.G, B.C. ve H.O.C. ile maktul S.C'nin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Ö.A.G. savunmasında, akrabası olan sanık O.G'nin, maktul S.C'nin kahvehanesinde çıkan tartışmada darbedildiğini, onu almak için gittiğinde karşı tarafın kendisine de saldırdığını öne sürdü.

Koruma amaçlı yanında bulunan bıçağı rastgele salladığını, kimseyi öldürme kastı olmadığını iddia eden Ö.A.G. beraatini ve tahliyesini talep etti.

Maktul S.C'nin oğlu sanık B.C. ise babasının araması üzerine olay yerine gittiğini, bulduğu sopayla, elindeki bıçağı etrafa sallayan Ö.A.G'ye vurduğunu ve kovaladığını anlattı.

Yaralanan babasının yerde yattığını ve kendisinin de kolundan yaralandığını ifade eden B.C. karşı taraftan şikayetçi olduğunu söyledi.

Maktul S.C'nin akrabası olan sanık H.O.C. ile O.G. ise haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini istediler.

Maktul S.C'nin eşi E.C. de kocasının suçsuz yere öldürüldüğünü ve 4 çocuğunun yetim bırakıldığını belirterek, sanık Ö.A.G'ye tepki gösterdi.

Diğer müştekiler de sanıklar Ö.A.G. ve O.G'den şikayetçi olduklarını dile getirdi, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediler.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.A.G'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326 Sokak'taki kahvehanede 23 Mayıs 2022'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan S.C. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan 4 şüpheliden Ö.A.G. tutuklanmıştı.

