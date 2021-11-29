YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de 10 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de 10 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı

29.11.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 10 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 10 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, kentteki hırsızlık olaylarının şüphelilerinin tespitine yönelik başlattığı operasyonlarda K.Ö, M.A, T.B, S.N.K, H.K, G.M, Ö.T. ile N.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin 140 bin lira değerinde ziynet eşyası, 5 bin lira değerinde cep telefonu, 8 bin lira değerinde otomobil ses sistemi ile 8 el dokuması kilimin çalındığı 10 ayrı hırsızlık olayının failleri oldukları belirlendi.

Öte yandan Ö.T. ile N.Ş'nin çaldığı tespit edilen 8 el dokuması kilimin sahibine teslim edildiği de kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hiç beklemediğimiz bir anda geldi""Hiç beklemediğimiz bir anda geldi"
PARTNER Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı
Kayseri'de bir kişi bağ evinin bahçesinde ölü bulunduKayseri'de bir kişi bağ evinin bahçesinde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazartesi

İmsak
06:01
Sabah
07:28
Öğle
12:31
İkindi
15:03
Akşam
17:25
Yatsı
18:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazartesi

Kübra Eczanesi
Kocasinan
Nart Eczanesi
Kocasinan
Toki Eczanesi
Melikgazi
Yaşam Eczanesi
Melikgazi
Yenişehir Eczanesi
Kocasinan
Aslıhan Eczanesi
Melikgazi
Esma Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Başakşehir-Altay maçının ardından

Başakşehir-Altay maçının ardından

Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak

Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.