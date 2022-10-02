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Kayseri'de 11. kattan düşen kadın öldü

02.10.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 11. kattan düşen kadın öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de apartmanın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, S.T. (58) Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Metehan Sokak'taki bir apartmanın 11. katındaki pencereden beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.T'nin öldüğünü belirledi.

S.T'nin cenazesi hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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