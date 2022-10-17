YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de 11. kattan düşen kadının cinayetle suçlanan eşinin yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de 11. kattan düşen kadının cinayetle suçlanan eşinin yargılanmasına devam edildi

17.10.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 11. kattan düşen kadının cinayetle suçlanan eşinin yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 11. kattan düşen karısını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık H.D.E, maktul R.E.E'nin müşteki ağabeyi B.D. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen S.Ç, sanık ile aynı binada oturduklarını ve olayın sabahı tatile gidecekleri için erken uyandıklarını anlattı.

Eşinin çığlığı ile balkona koştuğunda maktulün yerde yattığını gördüğünü aktaran S.Ç, şunları söyledi:

"Eşim sağlıkçı olduğu için müdahale etmek için aşağı indi ancak sanık kimsenin kadına yaklaşmasına izin vermedi. Bu nedenle eşim müdahalede bulunamadı. Kadın çıplaktı. Daha sonra maktulün annesi olduğunu öğrendiğim yaşlı kadın olay yerine gelerek, 'Kızımı niye attın?' diye sanığa bağırarak, 2-3 tokat attı. Sanık da 'Ben bir şey yapmadım, kendisi atladı.' dedi. Olaydan sonra eşimin psikolojisi bozulduğu için apartmandan taşındık."

Sanık H.D.E. ise tanığın beyanlarını kabul etmediğini, komşulardan ambulansı aramalarını kendisinin istediğini öne sürerek, "Kendisine müdahale eden benim. Kimsenin müdahalesine engel olmadım. Orada ölen eşim." diye konuştu.

Müşteki B.D. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Göksun Sokak'ta bir apartmanda ikamet eden R.E.E, 20 Haziran 2021 gecesi 11. kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan maktulün eşi H.D.E, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "eşi kasten öldürme" suçundan sanık hakkında dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de husumetlisini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandıKayseri'de husumetlisini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Beşiktaş-TrabzonsporBeşiktaş-Trabzonspor
Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendiAnkara'da bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri duruşma

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:42
Öğle
12:29
İkindi
15:34
Akşam
18:05
Yatsı
19:21
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.