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Kayseri'de 12 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

24.12.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 12 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 12 hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan, Talas ve Bünyan ilçelerindeki kırsal mahallelerde evlerden sigorta paneli, motosiklet, eşya, inşaat iskelesi, enerji ve nakil kablosu, demir korkuluk gibi malzemeleri çaldığı iddia edilen G.Ç'yi yakaladı.

G.Ç, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Öte yandan diğer hırsızlık şüphelileri H.Y, S.Y ve M.T'nin, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince daha önce yakalanıp tutuklandıkları öğrenildi.

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