YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasına devam edildi

Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasına devam edildi

30.09.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin davaya devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya, terör saldırısının faillerinden tutuklu sanıklar PKK'lı Ferhat Tekiner ile B.K, M.A, M.Ö. ve S.A. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir'in de yer aldığı avukatlar da müdahil olarak hazır bulundu.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanıkların, suçlamaları reddederek beraatlerini ve tahliyelerini istediği öğrenildi.

Mahkeme heyeti bu dava ile daha önce yargılanan ve Yargıtayın eksik soruşturma gerekçesiyle bozduğu A.A, M.O, E.U, Ü.K, H.E, E.Ş, M.Y, B.K. ve M.A'nın dosyalarının birleştirilmesine hükmetti.

Heyet, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Saldırı

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin, 17 Aralık 2016'da halk otobüsü ile çarşı iznine çıktıkları sırada patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Ferhat Tekiner ile hakkında kırmızı bülten çıkartılan, terör saldırısının talimatını veren firari "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ve Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan Özçaktu etkisiz hale getirilmişti. MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanan Ferhat Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 5'e çıkmıştı.

- Savcının mütalaası

31 Mayıs 2022'de mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ferhat Tekiner, B.K. ve M.A'nın 15 kez "kasten öldürme" 54'er kez "kasten öldürmeye teşebbüs", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından, polis memuru M.Ö'nün "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "suçluyu kayırma", S.A'nın ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de 14 firari hükümlü ile 1 şüpheli yakalandıKayseri'de 14 firari hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı
Muş'ta 17 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı'da yakalandıMuş'ta 17 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı'da yakalandı
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı:FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı:
Anahtar Kelimeler:
patlama Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:04
Sabah
06:26
Öğle
12:33
İkindi
15:53
Akşam
18:31
Yatsı
19:47
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Sakın işleri hafife almayın!

Sakın işleri hafife almayın!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.