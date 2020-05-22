YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de 150 milyon lira bütçeli Millet Bahçesi için ihaleye çıkılacak

Kayseri'de 150 milyon lira bütçeli Millet Bahçesi için ihaleye çıkılacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.05.2020 14:18 | Son Güncelleme

Kayseri'de 150 milyon lira bütçeli Millet Bahçesi için ihaleye çıkılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 150 milyon lira yatırımlı Millet Bahçesi için 10 Haziran'da ihale düzenlenecek.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kente yeni müjdelerin gelmeye devam ettiğini söyledi. Önemli projelerin kente kazandırılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Çopuroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun havaalanı ve yeni raylı hat ihalelerinin çok kısa bir süre içerisinde yapılacağının müjdesini önceki günlerde verdiğini hatırlattı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da dün Ankara'dan Talas Millet Bahçesi sürecinin başladığı ile alakalı müjde verdiğini belirten Çopuroğlu, şöyle devam etti:

"Kısmet olursa bizim millet bahçemiz 10 Haziran'da ihaleye çıkıyor. 'Yapıldıydı, yapılacaktı, oraya az katlıverildi, çok katlı verildi, ranta çevrildi, çevrilecekti' gibi ifadeler, inşallah 10 Haziran'daki ihaleden sonra herkesin gurur duyduğu bir atmosfere dönüşecek. 150 milyon liralık bir yatırım öngörülüyor. Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etmek lazım. Bu projeyi A'dan Z'ye kadar kendi imkanlarıyla kendi bünyelerinde yapmak suretiyle hem ekonomiye bir kazanç temin etmiş oldular hem de tecrübe kaydedilmiş oldu. Bundan sonraki süreçte de müjdeli haberler vermeye devam edeceğiz."

Çopuroğlu, belediye başkanlarına koronavirüsle mücadelede önemli çalışmalar yaptıkları için de teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin endüstri, sanayi, tarım, hayvancılık ve turizmin merkezi olduğunu dile getirdi.

Belediye olarak kent genelinde Kovid-19 ile ilgili tedbirleri artırdıklarını belirten Büyükkılıç, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları tavsiyesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sıra dışı sosyal mesafe önlemi! Sıra dışı sosyal mesafe önlemi!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

AK Gençlik Ankara’dan emniyet güçlerine moral ziyareti

AK Gençlik Ankara’dan emniyet güçlerine moral ziyareti

Başka Böcek: "Bayramda sizler evinizde olun, biz görev başında olacağız"

Başka Böcek: "Bayramda sizler evinizde olun, biz görev başında olacağız"

İKA Genel Sekreteri Akyılmaz’dan iklim değişikliği uyarısı

İKA Genel Sekreteri Akyılmaz’dan iklim değişikliği uyarısı

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:30
Sabah
05:13
Öğle
12:40
İkindi
16:33
Akşam
19:56
Yatsı
21:32

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: "Kayseri’de birçok şey doğru gitmiyor"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: "Kayseri’de birçok şey doğru gitmiyor"

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs için hazırlanan videoyu yayınladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs için hazırlanan videoyu yayınladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.