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Kayseri'de 160 bin liralık ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili kadın zanlı yakalandı

21.10.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 160 bin liralık ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili kadın zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir evin çelik kapısının kırılarak 160 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili aranan 4 kadın zanlıdan biri gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Argıncık Mahallesi'ndeki bir evin çelik kapısının kırılarak yaklaşık 160 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezindeki bir bağ evine düzenlenen operasyonda, olayın şüphelisi olduğu belirlenen H.B. (37) gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürerken firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, 4 şüphelinin apartmana girdiği anlar binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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