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Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

02.08.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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