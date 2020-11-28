Kayseri'de 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü evinde yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, hakkında çeşitli suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Haksız yere elde bulunan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık", "Bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı", "Mala zarar verme" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından toplam 20 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki evinde yakalanan B.G, sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.



