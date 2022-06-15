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Kayseri'de 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

15.06.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yüklü miktarda karışımlı akaryakıtı piyasaya sürecekleri iddiasıyla gözaltına alınan F.A. ve H.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anbar Mahallesi'nde depo olarak kullanılan adrese dün düzenlenen operasyonda 22 ton karışımlı akaryakıt ile bunun doldurulmasında kullanılan aparat ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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