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Kayseri'de 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

09.10.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca cezaevi firarisi olarak aranan G.K'nin saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kayseri'de 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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