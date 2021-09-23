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Kayseri'de 3 FETÖ sanığına örgüte yardımdan hapis cezası

23.09.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 3 FETÖ sanığına örgüte yardımdan hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 3 sanık, 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan işletmeci kardeşler C.A. ve D.A. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, 2 sanığın, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları ve örgütle iltisaklı sendikaya üye oldukları iddiasıyla yargılanan kardeşler ise suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Aynı mahkemede, Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla ayrı dosyadan yargılanan eski memur İ.K. de suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar C.A, D.A. ve İ.K'ye, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl birer ay hapis cezası verdi.

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