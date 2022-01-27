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Kayseri'de 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

27.01.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, G.P'nin batı illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsünü durduran ekipler, G.P'nin çantasında 3 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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