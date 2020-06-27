YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de 3 mahallede 16 ev karantinaya alındı

Kayseri'de 3 mahallede 16 ev karantinaya alındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.06.2020 19:04 | Son Güncelleme

Kayseri'de 3 mahallede 16 ev karantinaya alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahalledeki 16 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık, Kızılören ve Bahçelievler mahallelerinde yapılan sağlık taramasında bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı ve test sonuçları pozitif çıkan kişiler Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı.

Bu kişilerle temaslı oldukları belirlenen 3 mahalledeki 16 ev ve bu evlerde yaşayan kişiler için ise karantina uygulaması başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAjda Pekkan: Daha üretken oldumAjda Pekkan: Daha üretken oldum
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:08
Öğle
12:46
İkindi
16:41
Akşam
20:14
Yatsı
21:57

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.