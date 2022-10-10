Kayseri'de 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca cezaevi firarisi olarak aranan D.G'nin saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

