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Kayseri'de 3'ü firari hükümlü 14 şüpheli yakalandı

17.09.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 3'ü firari hükümlü 14 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 3'ü firari hükümlü 14 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan E.Ü. ve mala zarar verme suçundan 6 ay hapis cezası kesinleşen H.Ö. ile aranan 11 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.A, E.Ü. ve H.Ö. cezaevine teslim edildi, diğerleri serbest bırakıldı.

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