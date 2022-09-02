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Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

02.09.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 4 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaşanan 4 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen zanlılar, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

İkamet, iş yeri, kurum ve otodan hırsızlık suçlarından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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