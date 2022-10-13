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Kayseri'de 41 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

13.10.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 41 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 41 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 41 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "nitelikli yağma" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 41 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'nin saklandığı adresi tespit etti.

Müstakil eve düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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