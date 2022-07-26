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Kayseri'de 5. kattan düşen çocuk yaralandı

26.07.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 5. kattan düşen çocuk yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanın 5. katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 5. katındaki evlerinin yatak odasında oynayan 9 yaşındaki S.D. buradan dışarı bakmaya çalıştığı pencereden düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı öğrenilen S.D. sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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