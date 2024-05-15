Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Mimarsinan Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak pazar yerinde pazarcı iki grup arasında çıkan, B.B. ve Ü.O’nun tabanca, A.B’nin bıçak, M.B. ile B.B’nin sopayla yaralandığı olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

OLAY

Dün sabah saatlerinde pazarcı iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda, B.B. ve Ü.O. tabanca, A.B. bıçak, M.B. ile B.B. ise sopayla yaralanmıştı.





