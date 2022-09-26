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Kayseri'de 5 milyon makaron ele geçirildi

26.09.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 5 milyon makaron ele geçirildi

Kayseri'de 5 milyon makaron ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucu Adana'dan yüklü miktarda boş makaronun kamyon ile kente getirileceği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Niğde-Kayseri kara yolunda bir kamyonu durduran ekipler, 5 milyon boş makaron ele geçirdi.

Operasyonda "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de 5 milyon makaron ele geçirildi

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