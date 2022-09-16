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Kayseri'de 5,1 kilogram uyuşturucuyu çekiciyle sevk etmeye çalışan 3 şüpheli yakalandı

16.09.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 5,1 kilogram uyuşturucuyu çekiciyle sevk etmeye çalışan 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de 5,1 kilogram uyuşturucuyu çekiciyle sevk etmeye çalışan 3 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 5,1 kilogram metamfetamini çekiciyle sevk etmeye çalışan 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, batı illerinden uyuşturucu ticareti yapılmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce izlenen uyuşturucu yüklü otomobil, il girişinde M.U, Ç.N.K ve B.D. tarafından kamufle edilmesi amacıyla çekiciye yüklendi.

Otomobilin bulunduğu çekici, uygulama noktasında durduruldu.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada 5,1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

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Kayseri uyuşturucu çekici

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