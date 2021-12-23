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Kayseri'de 550 litre kaçak içki ele geçirildi

23.12.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 550 litre kaçak içki ele geçirildi

Kayseri'de 550 litre kaçak içki ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, iş yerinde 550 litre kaçak içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki ile mücadele kapsamında ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 550 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibinin jandarma işlemleri sürüyor.

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