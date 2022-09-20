Kayseri'de 5’i firari hükümlü 20 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 5’i firari hükümlü 20 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 yıl hapis cezası bulunan Ö.Ö, 4 yıl 2 ay hapis cezaları bulunan A.D. ve K.Y, 3 yıl 4 ay hapis cezası olan C.Ç. ile 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen A.B'nin de aralarında bulunduğu 20 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 hükümlü cezaevine teslim edildi, 15 şüpheli ise serbest bırakıldı.

