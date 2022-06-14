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Kayseri'de 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı

14.06.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 6'sı firari hükümlü, 18 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 4 yıl 2 ay ile 10 yıl 5 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, E.B, M.A, C.D, R.Ö. ve A.S. ile farklı suçlardan aranan 12 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlardan 12'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 6 hükümlü ise cezaevine teslim edildi.

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