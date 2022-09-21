Kayseri'de 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 7 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, mazot, ayakkabı, cep telefonu, televizyon ve sadaka kutusunun çalınması gibi 10 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde kimlikleri tespit edilen 7 zanlı, kent merkezindeki farklı ikametlerde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

