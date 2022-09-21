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Kayseri'de 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

21.09.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 7 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, mazot, ayakkabı, cep telefonu, televizyon ve sadaka kutusunun çalınması gibi 10 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde kimlikleri tespit edilen 7 zanlı, kent merkezindeki farklı ikametlerde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı

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