Kayseri'de 7 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Leylak Sokak'ta iki katlı evde yaşayan Yunus Ünal, Berat Ünal, Leyla Ünal, Zehra Yücel, Sadiye Pirlio, Mevanur Yücel ve Fatma Pirlio, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Aile bireylerinden birinin yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Gazdan etkilenen 7 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



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