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Kayseri'de 7 kişinin öldüğü kazaya neden olan otomobil sürücüsüne 12 yıl hapis cezası

06.01.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 7 kişinin öldüğü kazaya neden olan otomobil sürücüsüne 12 yıl hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobiliyle "zikzak yaparak" kazaya sebebiyet verdiği ve aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık A.Ö, Kayseri'deki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müşteki A.Ü. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanının söz verdiği müşteki A.Ü, davanın 4 yıldır sürdüğünü, sanığın en ağır cezaya çarptırılarak sonuçlanmasını istediklerini söyledi.

Müşteki avukatı da bir annenin bu kazada tüm evlatlarını kaybettiğini, bir çocuğun anne ve babasını yitirdiğini belirterek, sanığa en ağır cezanın verilmesini ve tutukluluğunun devamını talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkili A.Ö'nün ağır adli kontrol şartları uygulanarak tahliyesini istedi. Sanık A.Ö de avukatının söylediklerine katıldığını ifade etti.

Duruşma savcısı, önceki celselerde verdiği mütalaasını yineledi.

Mahkeme heyeti, sanık A.Ö'ye "taksirle öldürme" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi, tutukluğunun devamına ve 2 yıl 6 ay süreyle ehliyetine el konulmasına hükmetti.

Müşteki avukatı Seyit Halil Yüzgeç, duruşmanın ardından AA muhabirine, sanık A.Ö'nün kazanın ardından Gürcistan'a kaçtığını, İnterpol kararıyla yaklaşık 7 ay önce Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

Hukukun vicdanları rahatlatan bir karar vermesi gerektiğini belirten Yüzgeç, kararı istinafa taşıyacaklarını dile getirdi.

- Olay

26 Mart 2018'de Kayseri-Malatya kara yolu Mimsin kavşağı yakınında otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobil ile Atilla Hazar idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı özel ambulans çarpışmıştı.

Sürücü Üzüm ile araçtaki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetmişti. Ambulans şoförü Hazar ve ambulanstaki acil tıp teknisyeni Ertan Dönmez ile otomobilde bulunan Kader Üzüm yaralanmıştı. Yaralanan Kader Üzüm'ün, 8 gün tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7'ye yükselmişti.

Kazaya neden olduğu öne sürülen otomobil, kent merkezindeki binanın otoparkında bulunmuş, sürücüsünün Gürcistan'a kaçtığı tespit edilmişti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık A.Ö'nün şehir içinde çok hızlı ve kontrolsüz seyrettiği, araçlar arasında makas attığı, orta şeritten sol şeride doğru ani manevra yaparak otomobiliyle Mehmet Üzüm'ün kullandığı araca çarptığı öne sürülmüştü.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Üzüm'ün kullandığı otomobilin karşı şeride geçerek Atilla Hazar yönetimindeki ambulansla çarpıştığı belirtilen iddianamede, A.Ö'nün kazada asli kusurlu ve bilinçli taksirle hareket ederek ölüme ve yaralanmaya neden olmak suretiyle atılı suçu işlediği kaydedilmişti.

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trafik kazası Kayseri Gürcistan

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