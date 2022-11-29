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Kayseri'de 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davada sanık yeniden yargılanıyor

29.11.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de otomobiliyle "zikzak yaparak" kazaya sebebiyet veren ve aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık A.Ö, müştekiler A.Ü. ve D.Ü. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık A.C, olay günü aracıyla seyir halindeyken sonradan ismini öğrendiği Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobilin kendisini sollamak için selektör yaktığını söyledi.

Bu esnada hızla gelen bir aracın, ikisinin arasından geçmeye çalıştığını öne süren A.C, "Geçiş için yeterli alan olamadığı için 'tak' diye bir ses duydum. Yandan bakınca aramızdan geçmeye çalışan otomobilin çarptığı diğer aracın karşı şeride geçerek ambulans ile çarpıştığını gördüm. Vuran otomobil olay yerinden kaçtı. Ben de ileride bulunan kavşaktan dönerek kaza yerine geldim." diye konuştu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki A.Ü. ise olayın açıkça ortada olduğunu kaydederek, "Yardım etmek yerine yurt dışına kaçıyor. Kasıt vardır. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Müşteki D.Ü. de alkollü olduğunu iddia ettiği sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık A.Ö. ise ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı diledi. Ailece mağdur olduklarını öne süren sanık, iş yerini tekrar açmak ve olayda hayatını kaybedenlerin tazminatını ödeyebilmek için tahliyesini talep etti.

Bu esnada sanığa tepki gösteren müşteki A.Ü, mahkeme başkanı tarafından duruşma salonundan çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

26 Mart 2018'de Kayseri-Malatya kara yolu Mimsin kavşağı yakınında otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobil ile Atilla Hazar idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı özel ambulans çarpışmıştı.

Sürücü Üzüm ile araçtaki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetmişti. Ambulans şoförü Hazar ve ambulanstaki acil tıp teknisyeni Ertan Dönmez ile otomobilde bulunan Kader Üzüm yaralanmıştı. Kader Üzüm de tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 8 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kazaya neden olduğu öne sürülen otomobil kent merkezindeki binanın otoparkında bulunmuş, Gürcistan'a kaçtığı tespit edilen sürücü yakalanmıştı.

Hakkında açılan davada yargılanan sanık, 6 Ocak 2022'deki duruşmada "taksirle öldürme" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmış, itiraz üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, kovuşturma aşamasında taraflardan bazıları ile olaya ilişkin sanık A.Ö'nün makas atarak seyrettiği iddiasına ilişkin bazı tanıkların dinlenmediği, bu nedenle eksik kovuşturma yapıldığı gerekçesiyle dosyayı bozarak yerel mahkemeye göndermişti.

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